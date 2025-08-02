На Косівщині робітники нацпарку жорстоко побили ветерана війни Петра Пліхтяка

На Прикарпатті напали на демобілізованого військового 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, помічника лісничого у Косівському лісництві Петра Пліхтяка.

Потерпілий розповів, що його жорстоко побили троє працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Зараз чоловік перебуває в обласній лікарні зі струсом мозку та численними травмами, передає Правда ІФ з посиланням на Курс

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Інцидент стався 29 липня близько 14:30 на території лісництва.

“29 липня, коли Петро проводив роботи з догляду за молодими насадженнями у себе в лісництві, на територію увірвався керівник науково-дослідного відділення нацпарку з двома підлеглими. Чоловіки жорстоко побили Петра, розбили його телефон. Внаслідок чого демобілізований ветеран отримав струс головного мозку та інші значні тілесні ушкодження”, – розповіли у Спілці воїнів-лісівників України.

Як йдеться в повідомленні, ще в лютому Петро Пліхтяк зафіксував незаконну вирубку здорових дерев на території нацпарку “Гуцульщина” під виглядом вибіркових санітарних рубок. Він повідомив про це правоохоронцям, після чого почав отримувати погрози.

“У травні ситуація знову повторилась. Але вже на території Косівського лісництва. Територія нацпарку прилягає впритул до лісового фонду ДП “Ліси України”. Працівники НПП “Гуцульщина”, вважаючи частину лісів підприємства своїми, розпочали нову незаконну вирубку. Просто на очах у Петра вирізався стиглий ліс. Він здійснив фотофіксацію, викликав правоохоронні органи, які здійснили опис незаконно зрубаних 108 м³ деревини, встановили коло причетних осіб”, – зазначають у Спілці.

У коментарі КУРСу Петро Пліхтяк розповів, що на нього напали троє працівників НПП «Гуцульщина»: начальник науково-дослідного відділення Петро Бейсюк та його підлеглі Владислав Тодорак і Андрій Басараба.

«Я перед тим задокументував багато незаконних рубок, направив матеріали в поліцію. Вони почали погрожувати. 11 липня я написав заяву в поліцію та прокуратуру, правоохоронці провели з ними бесіди і попередили про неприпустимість такої поведінки. Але 29 липня вони увірвалися на розсадник і почали мене бити. Я намагався знімати їхні погрози, вони це побачили, забрали і розбили телефон», – розповів Петро Пліхтяк. Ветеран війни Петро Пліхтяк

За його словами, нападники знищили частину його наукових матеріалів, які були в телефоні, оскільки він нещодавно захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата біологічних наук.

Як розповів Петро Пліхтяк, під час бійки на територію лісництва заїхала його колега. Це відлякало працівників нацпарку, і вони втекли. На щастя, каже він, вони не помітили в нього другий телефон, з якого він подзвонив у поліцію.

“Колега під’їхала вчасно. З другого телефона я встиг набрати “102”, бо могло закінчитися інакше – вони готові були вбити”, – пригадує Петро Пліхтяк.

Зараз він перебуває у лікарні. “Два дні не піднімався, голова болить, нудить. Є струс мозку, забій черевної порожнини і лівої щелепи”, – розповідає потерпілий.

Петро Пліхтяк служив старшим бойовим медиком у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, рятуючи життя побратимів на найгарячіших напрямках – під Вугледаром, Мар’їнкою та Куп’янськом. Повернувшись до цивільного життя через проблеми зі здоров’ям, Петро присвятив себе вихованню дітей і розвитку шкільного лісництва, також створив музей УПА.

Спілка воїнів-лісівників звернулась до поліції, прокуратури та Офісу Генерального прокурора з вимогою негайного розслідування нападу та незаконної діяльності в лісах Карпат.

Як повідомили у правоохоронних органах на запит адвоката Петра Пліхтяка, справу передали до Державного бюро розслідувань.