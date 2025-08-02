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Якою буде погода на Прикарпатті 2 серпня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 2 серпня

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 09:20
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Прогноз погоди на суботу, 2 серпня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає правда ІФ

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

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Температура повітря по місту: вночі 10-12°, вдень 26-28°. По області: вночі 8-13°, вдень 23-28°. У високогір’ї Карпат: вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.

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Погода 2 серпня Франківщина