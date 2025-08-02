Калуська борчиня Соломія Петрів виборола «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу

«1 серпня вихованка Калуської дитячо-юнацької спортивної школи Соломія Петрів здобула бронзову медаль, продемонструвавши високий рівень підготовки, витривалість та незламний спортивний дух. Її результат став гордістю не лише для рідного міста Калуша, а й для всієї України. Тренером Соломії є Юрій Кірілов – досвідчений наставник, який зробив вагомий внесок у підготовку спортсменки до цього важливого старту. Завдяки професіоналізму тренера та наполегливій праці Соломії, ця нагорода стала можливою», – повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.