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Калуська борчиня Соломія Петрів виборола «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська борчиня Соломія Петрів виборола «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 10:27
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28 липня в столиці Греції – Афінах, стартував чемпіонат світу з вільної боротьби серед спортсменів до 17 років.

Про це повідомив очільник Калуської громади Андрій найда, передає Правда ІФ

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У змаганнях беруть участь найсильніші юні спортсмени з усього світу, і Україна вкотре підтверджує свій високий рівень у міжнародному спорті.

«1 серпня вихованка Калуської дитячо-юнацької спортивної школи Соломія Петрів здобула бронзову медаль, продемонструвавши високий рівень підготовки, витривалість та незламний спортивний дух. Її результат став гордістю не лише для рідного міста Калуша, а й для всієї України. Тренером Соломії є Юрій Кірілов – досвідчений наставник, який зробив вагомий внесок у підготовку спортсменки до цього важливого старту. Завдяки професіоналізму тренера та наполегливій праці Соломії, ця нагорода стала можливою», – повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Боротьба, U17, чемпіонат світу, Афіни, 2025
Соломія Петрів