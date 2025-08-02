На війні загинув прикарпатець Іван Семенюк

Скорботна звістка прийшла у Заболотівську громаду

Трагічну звістку повідомила Заболотівська селищна рада, передає Правда ІФ

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Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною. Ще один український військовий, ще один наш земляк, що воював за мир та свободу нашої країни, загинув на війні.

З глибоким сумом повідомляємо, що 31 липня 2025 року, загинув житель села Тростянець – СЕМЕНЮК Іван Васильович, 1978 року народження.

Висловлюємо найщиріші співчуття головному спеціалісту відділу соціального забезпечення населення та захисту прав дітей селищної ради СЕМЕНЮК Тетяні Володимирівні та всій родині нашого Героя, всім близьким…

Зустріч похоронного кортежу з тілом вбитого Захисника України Семенюка Івана, який загинув 31 липня 2025 року, відбудеться 02 серпня приблизно 14:00 -14:15 год.

Кортеж прямуватиме від Івано-Франківська до рідного села Тростянця.