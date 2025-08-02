У село Татарів прибуде траурний кортеж із тілом воїна Павла Павлюка

У неділю, 3 серпня, у Татарів прибуде траурний кортеж із тілом воїна Павла Павлюка.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Ворохтянську селищну раду

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Орієнтовний час прибуття у Татарів: 11:30-12:00 год.

Час може змінюватися, слідкуйте за оновленнями.

Кортеж прямувати із Івано-Франківська до Татарова, далі по вулиці О. Довбуша до будинку загиблого, де відбуватиметься прощання.

Про час і місце похорону повідомимо згодом.

Прохання до жителів і гостей громади зустріти траурний кортеж із тілом військового Павла біля своїх будинків і установ з українською символікою, квітами та лампадками, – йдеться в повідомленні