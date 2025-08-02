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На війні загинув воїн з Франківської громади Сергій Гавловський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув воїн з Франківської громади Сергій Гавловський

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 13:17
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На превеликий жаль, Франківська громада знову зазнала втрати.

На війні загинув захисник Сергій Гавловський. Про це повідомив очільник Франківська Руслан Марцінків, передає правда ІФ

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У неділю, 3 серпня о 17:00 буде панахида за загиблим в церкві Трьох Святителів УГКЦ, що на вул. Медичній.

У понеділок, 4 серпня об 11:00 розпочнеться прощання з Сергієм та чин похорону також з церкви Трьох Святителів. Опісля траурний кортеж пішою ходою вирушить до дому загиблого.

Поховають воїна на кладовищі в Опришівцях.