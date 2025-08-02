Поліція розшукує неповнолітню дівчину та її маму з Надвірнянського району

Поліція встановлює місцеперебування неповнолітньої дівчини та її матері, жителів Надвірнянського району.

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-річну дівчину, яка 1 серпня 2025 близько 15:00 год. разом із матірʼю пішли з дому та по даний час не повернулись. Наразі їх місцезнаходження невідоме.

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Про це передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Зникла: Типусяк Віталія Михайлівна, 2007 р.н., жит. с. Красна Надвірнянського району.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, має психічні розлади.

Одягнена: футболка чорного кольору, штани синього кольору та кросівки темного кольору.

Зникла : Типусяк Марія Василівна, 1982 р.н., жит.с.Красна Надвірнянського району

Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге чорне із сивиною, має психічні розлади.

Одягнена : чорна кофта, штани чорного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Типусяк Віталії Михайлівни та її матері Типусяк Марії Василівни або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.