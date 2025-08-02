На Прикарпатті судили прикордонника за організацію незаконного перетину кордону трьох військовозобов’язаних

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Верховинський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Державної прикордонної служби України за організацію незаконного переправлення трьох чоловіків до сусідньої Румунії.

Прикордонник створив докладний маршрут, координував дії учасників через Telegram і особисто супроводжував їх до прикордонної зони, передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

Про це йдеться у вироку суду за 30 липня 2025 року.

Обвинувачений — уродженець міста Борислав Львівської області. З 25 травня 2022 року служив у Держприкордонслужбі. З 18 лютого 2025 — на посаді оператора ударних безпілотних авіаційних комплексів у підрозділі прикордонної комендатури швидкого реагування.

У вересні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи в місті Біла Церква, організував переправлення трьох чоловіків за кордон. Він розробив маршрут, наніс його на карту у своєму телефоні Sony Xperia та створив Telegram-групу “Похід”, куди запросив співучасників — двох жителів Білої Церкви та одного — з Івано-Франківщини.

“Організатор надав чоловікам поради та вказівки щодо маршруту, повідомив час і місце зустрічі та виїзду, а також — перелік речей і документів, які необхідно взяти зі собою. Особисто супроводжував їх під час поїздки з Івано-Франківська до села Ільці Верховинської громади, а потім — у напрямку державного кордону з Румунією”, — йдеться у вироку суду.

Увечері 4 жовтня учасників незаконного перетину затримали на блокпості Держприкордонслужби поблизу села Бистрець.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і пояснив, що на початку 2024 року його мати захворіла, тому він самовільно залишив службу, щоб доглядати за нею. У цей час до нього звернувся знайомий з Польщі, який і попросив допомогти організувати виїзд за кордон.

З Івано-Франківська чоловіки разом дісталися до села Татарів. Звідти упродовж трьох днів вони йшли пішки через гори до села Стаїще Верховинської громади. Там сіли в автобус, щоб доїхати до села Бистрець, але помилилися поворотом і не встигли вийти вчасно. Тож їх затримали. Грошей за організацію виїзду обвинувачений не брав.

Зважаючи на те, що наразі прикордонник знову перебуває на військовій службі, суд призначив йому два роки іспитового строку, звільнивши від реального ув’язнення на п’ять років. Контроль за поведінкою військовослужбовця у період іспитового терміну поклали на командира військової частини, де він служить.

Окрім того, засуджений має сплатити до державного бюджету 29 тисяч 846 гривень 25 копійок витрат на залучення експертів