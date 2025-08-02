Паломники з різних куточків Івано-Франківщини вирушили у пішу прощу до Крилоса ФОТО/ВІДЕО

У суботу, 2 серпня, прочани розпочали піше паломництво до Крилоса у межах XIIІ Всеукраїнської Патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Франківську архієпархію УГКЦ

«Цьогорічна Патріарша проща є особливою, бо вона відбувається в Ювілейному році. Ми, як люди, як християни, дуже потребуємо скріплювати нашу надію. Надію не лише на краще майбутнє, а й на краще сьогоднішнє. Бо для нас важливо жити тут і тепер. Я щиро вітаю вас дорогі паломники — від найменших до найбільших, за те, що ви сказали Богові своє «так», затвердивши, що хочете бути паломниками і пройти цей шлях надії, освячення, скріплення віри й спасіння», – зазначає владика Микола Семенишин

Кількасот паломників вирушили в дорогу до Крилоса, де о 18:00 год розпочнеться вечірня молитовна програма.

У піше паломництво вирушили й вірні з інших куточків Архієпархії, зокрема з Калуша й Бурштина.