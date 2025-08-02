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Паломники з різних куточків Івано-Франківщини вирушили у пішу прощу до Крилоса ФОТО/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Паломники з різних куточків Івано-Франківщини вирушили у пішу прощу до Крилоса ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 15:29
Азов
ДІМ РІА
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У суботу, 2 серпня, прочани розпочали піше паломництво до Крилоса у межах XIIІ Всеукраїнської Патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Франківську архієпархію УГКЦ

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«Цьогорічна Патріарша проща є особливою, бо вона відбувається в Ювілейному році. Ми, як люди, як християни, дуже потребуємо скріплювати нашу надію. Надію не лише на краще майбутнє, а й на краще сьогоднішнє. Бо для нас важливо жити тут і тепер. Я щиро вітаю вас дорогі паломники — від найменших до найбільших, за те, що ви сказали Богові своє «так», затвердивши, що хочете бути паломниками і пройти цей шлях надії, освячення, скріплення віри й спасіння», – зазначає владика Микола Семенишин 

Священики у церкві, мозаїка на задньому плані.

Кількасот паломників вирушили в дорогу до Крилоса, де о 18:00 год розпочнеться вечірня молитовна програма.

Люди на вулиці з українськими прапорами біля церкви.

У піше паломництво вирушили й вірні з інших куточків Архієпархії, зокрема з Калуша й Бурштина.