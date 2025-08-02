Ще 1000 “чорних пакетів”: ЗСУ впевнено знищують російських окупантів

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25, пише правда ІФ
- особового складу / personnel – близько / about 1055210 (+1010) осіб / persons
- танків / tanks – 11068 (+0) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23069 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 30982 (+38) од
- РСЗВ / MLRS – 1452 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од
- літаків / aircraft – 421 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49196 (+139)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3551 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 57024 (+130)
- спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)