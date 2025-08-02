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Ще 1000 "чорних пакетів": ЗСУ впевнено знищують російських окупантів
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Ще 1000 “чорних пакетів”: ЗСУ впевнено знищують російських окупантів

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 07:57
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25, пише правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1055210 (+1010) осіб / persons
  • танків / tanks – 11068 (+0) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23069 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30982 (+38) од
  • РСЗВ / MLRS – 1452 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49196 (+139)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3551 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 57024 (+130)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються.

Втрати противника: особовий склад, техніка, БЛА, ракети.
Втрати росіян 2 серпня 2025 року