Франківський хор “Воскресіння” здобув золотий диплом на фестивалі хорової музики

Івано-Франківський камерний хор “Воскресіння” отримав золотий диплом та премію в категорії іспанських хабанер на фестивалі хорової музики “Habaneras Torrevieja”.
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Учасники виступали в іспанському містечку Малекон дель Сото де Рохалес. Виконавці приїхали з різних країн світу, пише Правда.
“У своєму виступі “Воскресіння” майстерно поєднало колорит іспанського музичного жанру хабанера з душевною українською піснею, вразивши глядачів глибиною звучання, емоційністю та високим професіоналізмом”, – йдеться у дописі ІФ ОДА.