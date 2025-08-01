Франківський хор “Воскресіння” здобув золотий диплом на фестивалі хорової музики

Івано-Франківський камерний хор “Воскресіння” отримав золотий диплом та премію в категорії іспанських хабанер на фестивалі хорової музики “Habaneras Torrevieja”.

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Учасники виступали в іспанському містечку Малекон дель Сото де Рохалес. Виконавці приїхали з різних країн світу, пише Правда.