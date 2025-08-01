У новій пісні “Афини” – особистий рай FIЇNKи: прем’єра синглу

Нова пісня FIЇNKи нагадує нам: іноді рай не треба шукати десь далеко. Він може “рости“ прямо за горбом, у лісі наших спогадів, і смакувати солодкістю тих моментів, коли ми бути і є по-справжньому щасливі.



“Афини” – щира й особиста пісня, що ніби веде за руку крізь пам’ять: туди, де живуть дитячі спогади, наповнені світлом, і де вперше розкривається справжнє, глибоке кохання, пишуть Версії.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Афини” – це моя спроба описати відчуття особистого раю, яке я ношу в собі з самого дитинства, – розповідає FIЇNKA. – Я пам’ятаю ті безтурботні дні, коли бігала босоніж гірськими луками, збирала лісові ягоди, і світ здавався таким простим, безпечним і повним чудес. Дорослішаючи, я постійно шукала це саме відчуття – і несподівано знайшла його в коханні”.

“Афини” – це той самий місточок між двома реальностями, які існують паралельно: між дитинством, де все було справжнє і щире, й дорослим світом, де ми, попри все, шукаємо ті самі прості речі – тепло, ніжність, дотик, який заспокоює.

Пісня звучить як відлуння серця, що пам’ятає: літо – це не лише пора року. Літо – це стан душі, коли кохання стає смаком на губах, ніжністю в руках, тишею в горах, де немає нічого зайвого.

FIЇNKA тонко сплітає у пісні гірську ностальгію з дорослим коханням. І це звучить настільки природно, що кожне слово торкає. Бо всі ми хоч раз у житті відчували те саме – ностальгію за собою маленькими, віру в прості речі й вдячність за тих, хто поруч.

“Афини” – це пісня, яка пахне лісом, лунає через серце і залишає після себе солодкий післясмак тепла. Тут “афини” стали символом того найкращого, що може дарувати життя – чистої, безумовної любові, тепла спогадів та чогось неймовірно близького.

Цей синг для всіх, хто вірить у любов і береже у собі дитинство.

Слухайте “Афини” – і дозвольте серцю згадати, що таке справжній рай.

Може хто знає,

Єк рай виглідає?

Може хто знає

В кого спитати?

Нашо будемо

Дурно шукати,

Якшо є ти, я й Карпати.

Ми з тобою пройдемоси по плаю

І моя рука в твоїх руках.

Дивис, мій миленький,

Тут я маленьков

Бігала босов по царинках.

І на світі більше раю,

Як той, шо ти сам собі найшов.

Я його виділа, я йго знаю,

Там і жиє любов.

А там ростут афини, афини

В лісі за горбом.

І як то так трафило, трафило

Бути нам разом?

А там ростут афини, афини…

Ягидочок смак.

То є моє вічне літо

На твоїх губах.

Може в тім раю

Сонце не спит?

Може там душі

Прозорі?

В кого спитаю –

Кождий мовчит.

Добре,шо ми є

І гори.

Ми з тобою пройдемоси по краю,

Де мрії пилуютси в вітрах.

Дивис, мій миленький,

Тепер наш маленький

Бігає з нами по царинках.

І немає на світі більше раю,

Як той, шо ти сам собі найшов.

Я його виділа, я йго знаю,

Там і жиє любов.

А там ростут афини, афини

В лісі за горбом.

І як то так трафило, трафило

Бути нам разом?

А там ростут афини, афини…

Ягидочок смак.

То є моє вічне літо

На твоїх губах.

Враз життє

Єк гіркі ягідочки,

А з тобов

Солодкі,та як мед.

Най там кажут,

Хто, шо собі схоче,

Ми є вічні,

Та як сей момент,

Коли ростут афини…

Коли ростут афини, афини

В лісі за горбом.

І як то так трафило, трафило

Бути нам разом?

А там ростут афини, афини…

Ягидочок смак.

То є моє вічне літо

На твоїх губах.