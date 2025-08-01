У Галичі 49-річний чоловік накинувся з ножем на знайомого

За фактом бійки між чоловіками поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

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31 липня, ввечері, до поліції надійшло повідомлення, що на одній з вулиць Галича виникла бійка між чоловіками. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група поліції.

“Правоохоронці попередньо встановили, що між двома місцевими чоловіками, які були напідпитку, виник конфлікт, а потім і бійка. Під час сутички 49-річний чоловік накинувся з кулаками на 53-річного знайомого. Останній, захищаючись, вхопив до рук ножа і завдав тілесних ушкоджень супернику”, – йдеться у дописі.

Медики констатували в обох чоловіків тілесні ушкодження. Потерпілого з ножовими пораненнями госпіталізовано, але його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці спілкуються з очевидцями інциденту, перевіряють камери відеоспостереження, аби встановити усі обставини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.124 Кримінального кодексу України – умисне завдання тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони.

Діям іншого галичанина також буде надано правову кваліфікацію у процесі досудового розслідування.