Біля Ворохти завершили ремонт мосту. ФОТО

Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам’янець‑Подільський через річку Мачура стартував у 2021 році.

Пише Правда.іф з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

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Міст через річку Мачура (селище Ворохта) має довголітню історію. За тривалий період експлуатації його конструкції зносилися. Було проведене обстеження, за результатами якого бул виявлено руйнування кам’яних берегових опор та підмив фундаментів опор річки.

Було зведено тимчасовий об’їзний міст, по якому здійснювався рух транспорту.

Після підготовчих робіт проведено демонтаж старої споруди та розпочато зведення нового мосту довжиною 18,5 пог. м.

Проєкт передбачалося завершити в 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення та припинення фінансування роботи призупинили.

Завдяки додатковому фінансуванню в 2025 році Служба відновлення ініціювала завершення робіт із капітального ремонту цього мосту.

Що зроблено:

-демонтаж об’їзного мосту;

-влаштування водоскидних споруд;

-рекультивація об’їзної дороги;

-влаштування бар’єрного огородження;

-нанесення дорожньої розмітки;

-влаштування дорожніх знаків.

“Загалом у межах Івано-Франківської області протяжність траси Р‑24 — майже 178 км, на якій є чимало мостів, зокрема два — через річку Дністер. Найбільше ж мостових споруд на цій дорозі — в гірській місцевості Прикарпаття. Тож їх оновлення має стратегічно важливе значення для забезпечення логістики”, – йдеться у дописі.