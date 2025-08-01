44 учні з міської громади отримали найвищі бали з НМТ

Для учнів, які отримали високі бали з НМТ, виділили одноразову виплату.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Вікторію Дротянко.
Одноразова виплата становить:
- за «200» балів – 5000 гривень;
- за «400» балів – 10000 гривень;
- за «600» балів – 15000 гривень.
“Високі бали на НМТ — це не лише шанс вступити до омріяного університету, а й можливість отримати премію від міської ради. Адже місто підтримує найкращих учнів і щороку винагороджує тих, хто показав високі результати при складанні національного мультипредметного тесту. Цей рік — не виняток”, – пише директорка Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.