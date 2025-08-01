ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

44 учні з міської громади отримали найвищі бали з НМТ

Автор: Уляна Роднюк
01/08/2025 21:00
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Для учнів, які отримали високі бали з НМТ, виділили одноразову виплату.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Вікторію Дротянко.

Одноразова виплата становить:

  • за «200» балів – 5000 гривень;
  • за «400» балів – 10000 гривень;
  • за «600» балів – 15000 гривень.

“Високі бали на НМТ — це не лише шанс вступити до омріяного університету, а й можливість отримати премію від міської ради. Адже місто підтримує найкращих учнів і щороку винагороджує тих, хто показав високі результати при складанні національного мультипредметного тесту. Цей рік — не виняток”, – пише директорка Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.