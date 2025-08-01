44 учні з міської громади отримали найвищі бали з НМТ

Для учнів, які отримали високі бали з НМТ, виділили одноразову виплату.

Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Вікторію Дротянко.

Одноразова виплата становить:

“Високі бали на НМТ — це не лише шанс вступити до омріяного університету, а й можливість отримати премію від міської ради. Адже місто підтримує найкращих учнів і щороку винагороджує тих, хто показав високі результати при складанні національного мультипредметного тесту. Цей рік — не виняток”, – пише директорка Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.

