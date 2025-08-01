Прикарпаття — серед лідерів за кількістю виданих кредитів за програмою «єОселя»

Цього року доступним кредитуванням скористались понад 3,6 тис. українців, а загальна сума виданих кредитів становить 6,6 млрд гривень.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За останній тиждень оформлено 157 кредитів на 290 млн грн, зокрема, пише Правда.
Під 3% отримали:
64 військовослужбовці та представники сектору безпеки
- 8 медиків
- 8 педагогів
- 2 науковці
Під 7% отримали:
- 55 українців без власного житла
- 17 внутрішньо переміщених людей
- 3 ветерани
Найбільше кредитів видано в Київській області (51), місті Києві (27), Львівській (12) та Івано-Франківській областях (10).