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Прикарпаття — серед лідерів за кількістю виданих кредитів за програмою «єОселя»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття — серед лідерів за кількістю виданих кредитів за програмою «єОселя»

Автор: Олег Мамчур
01/08/2025 20:28
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Цього року доступним кредитуванням скористались понад 3,6 тис. українців, а загальна сума виданих кредитів становить 6,6 млрд гривень.

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За останній тиждень оформлено 157 кредитів на 290 млн грн, зокрема, пише Правда.

Під 3% отримали:

 64 військовослужбовці та представники сектору безпеки

  •  8 медиків
  •  8 педагогів
  •  2 науковці

Під 7% отримали:

  •  55 українців без власного житла
  •  17 внутрішньо переміщених людей
  •  3 ветерани

Найбільше кредитів видано в Київській області (51), місті Києві (27), Львівській (12) та Івано-Франківській областях (10).