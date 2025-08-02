У Бурштинській громаді попрощалися з полеглим Романом Леочком ФОТО

Сьогодні, 2 серпня, село Задністрянське прощалося зі своїм Героєм — Романом Леочком.

Про це повідомляє Правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду

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Громада прощалася із сином, батьком, чоловіком, братом, другом, з Людиною, яку знали, любили, поважали.

Десятки людей біля його рідної домівки. Мовчазний біль, квіти, прапори з чорними стрічками. І дуже багато сліз. Неможливо було не любити Романа. Бо за життя він дарував людям світло. Бо був добрим, працьовитим, чуйним, вірним.

Похорон Романа Леочка

Він народився 22 березня 1983 року в селі Задністрянське. Тут закінчив школу, звідси вирушив у доросле життя. У Тернополі здобув освіту. Серцем і руками завжди залишався майстром. Його роботи з дерева — у церквах, домівках, у серцях людей. Його інструменти сьогодні мовчать…

У 2016 році одружився. Разом із дружиною Тетяною виростили двох чудових дітей — донечку Сашу і сина Тадея. Вони завжди були разом — удома, на вулиці, у церкві… Родина, в якій жила любов.

З раннього дитинства Роман прислуговував у храмі. Був вірним християнином. Жив вірою — і віра давала йому сили. Коли розпочалась повномасштабна війна, Роман не стояв осторонь.

У грудні 2024 року він став на захист України, став стрільцем-помічником гранатометного відділення.

29 липня 2025 року Роман помер, виконуючи свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, внаслідок отриманого поранення.