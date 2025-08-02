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У Калуші простерилізували 250 безпритульних тварин ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші простерилізували 250 безпритульних тварин ФОТО

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 22:25
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З 14 липня до 1 серпня у місті Калуш тривала ініціатива масової стерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомляє громадська організація «Дім сірка міста Калуш».

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Акцію організували міжнародні фахівці з організації “Чотири лапи” (FOUR PAWS), які працюють у різних країнах світу для захисту тварин.

Загалом за цей період у місті стерилізували 250 тварин, з них 91 собака та 159 котів.

Метою ініціативи є контроль популяції безпритульних тварин гуманним шляхом, а також поліпшення умов життя як для чотирилапих, так і для мешканців міста.

Два коти обіймаються і граються в підгузках.

Щира подяка команді FOUR PAWS за професіоналізм, відданість справі та чуйне ставлення до тварин!, – йдеться у дописі.

Коти у рожевих одягнах відпочивають у клітці
Собаки в клітках у притулку для тварин.
Команда біля фургону Four Paws на природі.