У Калуші простерилізували 250 безпритульних тварин ФОТО

З 14 липня до 1 серпня у місті Калуш тривала ініціатива масової стерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомляє громадська організація «Дім сірка міста Калуш».

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Акцію організували міжнародні фахівці з організації “Чотири лапи” (FOUR PAWS), які працюють у різних країнах світу для захисту тварин.

Загалом за цей період у місті стерилізували 250 тварин, з них 91 собака та 159 котів.

Метою ініціативи є контроль популяції безпритульних тварин гуманним шляхом, а також поліпшення умов життя як для чотирилапих, так і для мешканців міста.