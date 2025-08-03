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Якою буде погода на Прикарпатті 3 серпня
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Якою буде погода на Прикарпатті 3 серпня

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 08:01
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Прогноз погоди на неділю, 3 серпня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

По місту Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура повітря по місту: вночі 12-14°, вдень 28-30°. По області: вночі 10-15°, вдень 25-30 °. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13 °, вдень 18-23 °

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