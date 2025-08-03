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Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
03/08/2025 08:50
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3 серпня – 75 років від дня народження Ярослава Яроша (1950-2019), івано-франківського письменника, члена НСПУ, родом із с. Королівки Коломийського району (нині Коломийської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.