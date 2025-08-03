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Сили оборони України знищили понад 900 російських окупантів за минулу добу
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Сили оборони України знищили понад 900 російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 09:12
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 3.08.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1056130 (+920) осіб / persons
  • танків / tanks – 11068 (+0) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23071 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31025 (+43) од
  • РСЗВ / MLRS – 1452 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49374 (+178)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3552 (+1)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 57159 (+135)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)
Військовий на тлі заходу сонця з гарматою.
Знищено 178 ворожих БПЛА

Дані уточнюються.

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Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25.
Втрати росіян 3 серпня 2025 року