У Карпатах на горі Грофа травмувався турист

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Вчора, 2 серпня 2025 року рятувальники Івано-Франківщини допомогли травмованому чоловіку зі Львова спуститися з гори Грофа.
Про це інформують на Facebook-сторінці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, передає Правда ІФ
Як йдеться у дописі, до рятувальників звернулася жителька Львова й повідомила, що під час спуску з гори її чоловік травмував ногу та не може самостійно йти.
На допомогу вирушили гірські рятувальники із села Осмолода.
Травмований — 1984 року народження. Йому надали необхідну допомогу та транспортували до підніжжя гори.
Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватися простих, але важливих правил безпеки:
- Обирайте лише перевірені маршрути;
- Не мандруйте наодинці, особливо в складну погоду;
- Повідомляйте близьких про свій маршрут;
- Вдягайтесь за погодою, беріть аптечку, воду та заряджений телефон;
- У разі небезпеки — телефонуйте 101 або 112;
- Обов’язково завантажуйте мобільний застосунок «Порятунок у горах».