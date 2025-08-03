У Карпатах на горі Грофа травмувався турист

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Вчора, 2 серпня 2025 року рятувальники Івано-Франківщини допомогли травмованому чоловіку зі Львова спуститися з гори Грофа.

Про це інформують на Facebook-сторінці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, передає Правда ІФ

Як йдеться у дописі, до рятувальників звернулася жителька Львова й повідомила, що під час спуску з гори її чоловік травмував ногу та не може самостійно йти.

На допомогу вирушили гірські рятувальники із села Осмолода.

Травмований — 1984 року народження. Йому надали необхідну допомогу та транспортували до підніжжя гори.

На горі Грофа травмувався турист

Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватися простих, але важливих правил безпеки: