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Коломиянин Артур Костюк став чемпіоном світу з вільної боротьби
Артур Костюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломиянин Артур Костюк став чемпіоном світу з вільної боротьби

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 11:22
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Прикарпатський спортсмен Артур Костюк здобув золоту медаль на чемпіонаті світу U17 з вільної боротьби, що триває в Афінах, передає Правда ІФ з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Артур Костюк вихованець Школи вищої спортивної майстерності та Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Коломиї. Він виступив у ваговій категорії до 80 кг.

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“Вітаємо Артура, а також його особистих тренерів: Ігоря Василишина, Миколу Угринчука та Григорія Шулепу з блискучим результатом і заслуженим визнанням!”, – йдеться в повідомленні.

Український борець переможець чемпіонату світу U17
Борець Артур Костюк

Нагадаємо, що Калуська борчиня Соломія Петрів виборола «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу