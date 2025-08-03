Коломиянин Артур Костюк став чемпіоном світу з вільної боротьби

Прикарпатський спортсмен Артур Костюк здобув золоту медаль на чемпіонаті світу U17 з вільної боротьби, що триває в Афінах, передає Правда ІФ з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Артур Костюк вихованець Школи вищої спортивної майстерності та Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Коломиї. Він виступив у ваговій категорії до 80 кг.

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“Вітаємо Артура, а також його особистих тренерів: Ігоря Василишина, Миколу Угринчука та Григорія Шулепу з блискучим результатом і заслуженим визнанням!”, – йдеться в повідомленні.

Борець Артур Костюк

Нагадаємо, що Калуська борчиня Соломія Петрів виборола «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу