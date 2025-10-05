“Уламки летіли повз голову”: Наслідки російської атаки у Тисменицькій громаді ФОТО/ВІДЕО

Щонайменше 16 господарств у селі Клубівці Тисменицької громади, що на Прикарпатті зазнали пошкоджень через російську атаку на світанку 5 жовтня 2025 року.

В оселях місцевих мешканців — вибиті шибки й двері, тріщини в стінах, пошкоджені фасади й меблі, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Наталя Секрета розповідає, що після ранкової атаки ледь вціліла.

Оселя Наталії Секрети після атаки РФ, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“Не можу відійти, бо дуже злякалася. Уламки летіли в мене повз голову, я чайник якраз поставила. Ці уламки мені повз шию летіли. Я не знаю, мене Бог врятував”, — розповідає Наталя Секрета.

Руйнування в помешканні Наталії Секрети, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Жінка говорить, що в оселі пошкоджене вікно й стіна: “Пережили страх великий. Такий, що я не можу вам передати це все”.

Уламки від російської ракети в оселі Наталії Секрети, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

В її сусідки Ганни Гнатківської уламки пошкодили фасад хати. Жінка розповідає, що всю ніч не спала і добре чула обстріли на світанку.

Домівка Ганни Гнатківської, Клубівці, 5 жовтян 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“Цілу ніч не сплю, зять на війні. Я до 3:00 не спала. Потім задрімала, почало гупати і я прокинулася. В хаті образи покидало до підлоги, вибило газ і в хаті стало зимно”, — говорить Ганна Гнатківська.

Ганна Гнатківська біля дому, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

На іншій вулиці в Клубівцях теж можна побачити наслідки атаки РФ. Місцевий житель Василь Турик показав, яких збитків вранці завдали росіяни його господарству.

“Десь о 7 годині я лежу ось там. Включив телефон, дивлюся — спалах, падає скло на мене. Я вибігаю дивитися, всюди багато скла. Як уламок залетів, я не розумію. Тут три вікна вибило”, — розповів Василь Турик.

Вибиті вікна внаслідок обстрілу РФ, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Богдан Лесюк розповів, як на світанку вилітали вікна в його оселі та сусідки: “Як гупнуло і все. Я обернувся у вікно, вікно посипалося”.

Житель Клубівців Богдан Лесюк, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

За попередніми підрахунками, після атаки на Прикарпаття 5 жовтня у Клубівцях щонайменше 16 господарств зазнали збитків, каже голова Тисменицької громади Тетяна Градюк.

“Частина від ракети впала у селі Липівка, десь в 50 метрах від будинків, де проживають люди. Але там немає таких пошкоджень від ударної хвилі. Пошкоджені фасади будинків, внутрішні двері, вхідні двері, трохи дахи. Але, слава Богу, ми вдячні ЗСУ, що всі люди живі, здорові”, — сказала Тетяна Градюк.

Орієнтовно 16 домівок зазнали руйнувань у Тисменицькій громаді російський обстріл, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Станом на 17:40 5 жовтня в області зафіксували понад 20 пошкоджених будівель в Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Про це на Facebook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Що відомо про обстріли РФ Івано-Франківська та області 5 жовтня

Повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 4:04.

Перші звуки вибухів пролунали у Бурштині о 5:02, повідомили кореспонденти Суспільного. Це сталося після попередження Повітряних сил про те, що на територію регіону летять “шахеди”.

Згодом пролунали ще щонайменше тринадцять серій повторних вибухів. Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 8:42.

Руйнування через обстріл РФ, Клубівці, 5 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Унаслідок комбінованої атаки РФ в Івано-Франківському районі травмувалася людина. Через падіння уламків у районі виникла пожежа. Рятувальники погасили її.

У Надвірнянському районі — три житлові будинки та дві господарські споруди.

В Івано-Франківській громаді в одному із сіл зафіксували пошкодження оселі через російську атаку. Також у квартирі в одному з мікрорайонів Івано-Франківська пошкоджені вікна. 6 жовтня комісія має оглянути домівки та визначити збитки для подальшої виплати.