Троє школярок з Франківської громади отримуватимуть державну стипендію імені Тараса Шевченка

Президент України призначив трьом франківським школяркам стипендії імені Тараса Шевченка.

Про призначення школяркам стипендій повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Це державна відзнака, якою нагороджують за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.

Стипендіатками стали: