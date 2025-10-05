Троє школярок з Франківської громади отримуватимуть державну стипендію імені Тараса Шевченка

Президент України призначив трьом франківським школяркам стипендії імені Тараса Шевченка.
Про призначення школяркам стипендій повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Це державна відзнака, якою нагороджують за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.
Стипендіатками стали:
- Софія Барновська – учениця Микитинецького ліцею;
- Софія Губа – учениця Наукового ліцею ім. Миколи Сабата;
- Аліна Долганова – учениця Наукового ліцею ім. Миколи Сабата.