У Франківську зникла неповнолітня Таїсія Храпач із села Новиця

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої жительки села Новиця Калуського району

Відділ ювенальної превенції розшукує неповнолітню Храпач Таїсію, яка 5-го жовтня близько 13:00 години після закінчення турніру із шахів в місті Івано-Франківську пішла у невідомому напрямку та по даний час місце перебування не відоме.

Про це повідомили в Поліції Франківщини, передає правда ІФ

За отриманою інформацію може перебувати в місті Львові .

Зникла – Храпач Таїсія Євгенівна, 2009 року народження , жителька села Новиця, Калуського району.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темно-русого кольору заплетене в косу. Носить окуляри.

Одягнута: куртку темно-зеленого кольору, костюм бежевого кольору та чорні черевики. Мала із собою рюкзак помаранчевого кольору та сумку через плече.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Таїсії Храпач або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23; 0674971787, 0979832132.