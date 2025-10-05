Франківський вчитель Юрій Пахомов розповів про перемогу у номінації “Вибір українців”

Освітянин з Івано-Франківська Юрій Пахомов поїде в освітню подорож, як переможець у номінації “Вибір українців” премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.
Наразі вчитель тримає у секреті країну, яку відвідає разом з командою громадської спілки “Освіторія”. Головна мета такої мандрівки — перейняти новий досвід. Нагородження вчителя відбулося увечері 4 жовтня у Києві.
Юрій Пахомов розповів журналістам про перші емоції від перемоги, досвід участі у конкурсі та освітні плани, інформує Правда ІФ з посиланням на Суспільне
“Те, що люди проголосували — це має значення”
“Коли подивився трансляцію, то з перших слів можна було здогадатися, що мова йшла про мене, бо я ж знаю свою історію. Але в залі я щось був чи то схвильований, чи то напружений, і так до останку вагався, чи справді про мене говорять. Думав, що ні”, — каже Юрій Пахомов.
Нагороду переможцю вручила Перша леді України Олена Зеленська. Зі слів Юрія, це теж було важливим для нього: “Після вручення ми мали з нею коротку розмову. Це справді дуже цінно і надихає”.
За “народного вчителя” проголосували 2263 українці з 10 тисяч людей, які загалом голосували. Це — 22% опитаних, пишуть на сайті “Освіторія Медіа”.
“Мені дуже резонує, що переміг саме у цій номінації, тому що я завжди говорю про спільноту, про підтримку педагогів, про те, що ми разом, про те, що ми взаємодіємо, надихаємо один на одного. Те, що саме люди проголосували — це має значення. І знову ж таки говорить про наших неймовірних галичан, громаду, яка готова підтримувати. Це вже другий рік поспіль. Ми вміємо згуртовуватися”, — сказав вчитель.
“Вчителі важливі”
Після оголошення результатів та перемоги у номінації “Вибір українців” учні Юрія Пахомова “засипали” вітаннями, каже вчитель. Також сам конкурс об’єднує навколо креативних освітян. За його словами, учасники планують спільний проєкт.
“Ми вже згенерували багато всяких ідей з десяткою. Як мінімум, ми запланували одну зустріч, про яку не скажу, але щось таке класне вже напридумували. Насправді увійти у десятку фіналістів — це вже про натхненних людей, які запалюють. І ця подія про цінності, про друзів. Ми за ці дні здружилися, дізнались більше один про одного. Ми — команда. От поки не потрапиш в цю історію, то збоку виглядає як конкурс, змагання, але — це зовсім про інше”, — розповів Юрій Пахомов.
Така освітня нагорода допомагає вчителям відчути себе важливими, вважає педагог.
“Дійсно ми відчули, що ми цінні й це про оцей хештег “#Вчителі важливі”. Насправді — це незвично для педагогів. І це прикольно. Я від щирості серця раджу всім відчути все на собі. І насправді після цього вже і не важливо, хто отримає оту головну статуетку, тому що ти просто розумієш, що те, що ти робиш — це цінується”, — сказав Юрій Пахомов.
Десятка найкращих педагогів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Facebook/Global Teacher Prize Ukraine
Що відомо про Юрія Пахомова
Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. Він працює з 2011 року. Свою карʼєру починав у селі Виноград Коломийського району. Чоловік — п’ятдесятий педагог з-поміж своїх родичів і предків, а його дружина — п’ятдесят перша. Окрім нього, хімію викладала бабуся.
Щоб заохотити дітей вчити хімію, Юрій Пахомов пояснює її необхідність у повсякденному житті. Аби довести, чому спирт шкодить організму людини, варить його разом з учнями на уроці, а щоб підтримати своїх вихованців, закладається з ними та малює волосся у синій колір.
На уроках від вчителя часто можна почути: “Вірю в тебе”, а на прощання: “Всіх люблю”. Учні, яким раніше фізкультура подобалася найбільше, після кількох занять із Юрієм Пахомовим називають своїм улюбленим уроком хімію.
Також Юрій Пахомов — співавтор підручника з хімії для сьомого та восьмого класів.