Франківський вчитель Юрій Пахомов розповів про перемогу у номінації “Вибір українців”

Освітянин з Івано-Франківська Юрій Пахомов поїде в освітню подорож, як переможець у номінації “Вибір українців” премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Наразі вчитель тримає у секреті країну, яку відвідає разом з командою громадської спілки “Освіторія”. Головна мета такої мандрівки — перейняти новий досвід. Нагородження вчителя відбулося увечері 4 жовтня у Києві.

Юрій Пахомов розповів журналістам про перші емоції від перемоги, досвід участі у конкурсі та освітні плани, інформує Правда ІФ з посиланням на Суспільне

“Те, що люди проголосували — це має значення”

“Коли подивився трансляцію, то з перших слів можна було здогадатися, що мова йшла про мене, бо я ж знаю свою історію. Але в залі я щось був чи то схвильований, чи то напружений, і так до останку вагався, чи справді про мене говорять. Думав, що ні”, — каже Юрій Пахомов.

Нагороду переможцю вручила Перша леді України Олена Зеленська. Зі слів Юрія, це теж було важливим для нього: “Після вручення ми мали з нею коротку розмову. Це справді дуже цінно і надихає”.

За “народного вчителя” проголосували 2263 українці з 10 тисяч людей, які загалом голосували. Це — 22% опитаних, пишуть на сайті “Освіторія Медіа”.

“Мені дуже резонує, що переміг саме у цій номінації, тому що я завжди говорю про спільноту, про підтримку педагогів, про те, що ми разом, про те, що ми взаємодіємо, надихаємо один на одного. Те, що саме люди проголосували — це має значення. І знову ж таки говорить про наших неймовірних галичан, громаду, яка готова підтримувати. Це вже другий рік поспіль. Ми вміємо згуртовуватися”, — сказав вчитель.

Юрій Пахомов. Суспільне Івано-Франківськ

“Вчителі важливі”

Після оголошення результатів та перемоги у номінації “Вибір українців” учні Юрія Пахомова “засипали” вітаннями, каже вчитель. Також сам конкурс об’єднує навколо креативних освітян. За його словами, учасники планують спільний проєкт.

“Ми вже згенерували багато всяких ідей з десяткою. Як мінімум, ми запланували одну зустріч, про яку не скажу, але щось таке класне вже напридумували. Насправді увійти у десятку фіналістів — це вже про натхненних людей, які запалюють. І ця подія про цінності, про друзів. Ми за ці дні здружилися, дізнались більше один про одного. Ми — команда. От поки не потрапиш в цю історію, то збоку виглядає як конкурс, змагання, але — це зовсім про інше”, — розповів Юрій Пахомов.

Така освітня нагорода допомагає вчителям відчути себе важливими, вважає педагог.

“Дійсно ми відчули, що ми цінні й це про оцей хештег “#Вчителі важливі”. Насправді — це незвично для педагогів. І це прикольно. Я від щирості серця раджу всім відчути все на собі. І насправді після цього вже і не важливо, хто отримає оту головну статуетку, тому що ти просто розумієш, що те, що ти робиш — це цінується”, — сказав Юрій Пахомов.

Десятка найкращих педагогів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Facebook/Global Teacher Prize Ukraine

Що відомо про Юрія Пахомова

Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. Він працює з 2011 року. Свою карʼєру починав у селі Виноград Коломийського району. Чоловік — п’ятдесятий педагог з-поміж своїх родичів і предків, а його дружина — п’ятдесят перша. Окрім нього, хімію викладала бабуся.

Щоб заохотити дітей вчити хімію, Юрій Пахомов пояснює її необхідність у повсякденному житті. Аби довести, чому спирт шкодить організму людини, варить його разом з учнями на уроці, а щоб підтримати своїх вихованців, закладається з ними та малює волосся у синій колір.

На уроках від вчителя часто можна почути: “Вірю в тебе”, а на прощання: “Всіх люблю”. Учні, яким раніше фізкультура подобалася найбільше, після кількох занять із Юрієм Пахомовим називають своїм улюбленим уроком хімію.

Також Юрій Пахомов — співавтор підручника з хімії для сьомого та восьмого класів.