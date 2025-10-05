Внаслідок російської атаки в одному з сіл Франківської громади пошкоджено будинок 

Голова Франківської громади Руслан Марцінків розповів у відеозверненні, що в результаті нічного обстрілу пошкоджений будинок в одному з сіл громади, пише правда ІФ
Мушу сказати декілька слів про те, що відбулося в громаді. Вночі область і наше місто піддавалися ударам, комбінованим ударам – шахеди, ракети. На щастя, завдяки нашим ППО, захисникам, вдалося уникнути жертв в нашій громаді. В одному з сіл нашої громади пошкодження помешкання.
Також в одній з квартир мікрорайону Франківська пошкоджені вікна. В громаді комісійно затвердять збитки і виплатять кошти.
А так більше таких пошкоджень у нашій громаді немає, – сказав Марцінків.
Та ми повинні бути готові, що таких комбінованих ударів зараз буде більше. Ворог б’є по газу і електричній інфраструктурі, і буде намагатися максимально пошкодити. Тому будьмо готові до будь-яких можливих перебоїв з електрикою, газом. Але надіємося, що цього не станеться.