Збільшилося число пошкодженних будинків: Які райони Франківщини зазнали російських ударів ФОТО

Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації сьогодні працювала в районах Прикарпаття, де внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено будівлі.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА передає інформаційний ресурс Правда ІФ

На цей час відомо про понад 20 пошкоджених домогосподарств у Івано-Франківському та Надвірнянському районах.

Представники облдержадміністрації спільно з Благодійним фондом «Рокада» побували в громадах, оглянули пошкоджені оселі, поспілкувалися з місцевими мешканцями, щоб оперативно визначити потреби та надати необхідну допомогу для відновлення житла. Постраждалі також могли отримати консультацію психолога.

Окрім цього, людям роз’яснили порядок отримання фінансової підтримки від держави та благодійних організацій для проведення ремонтних робіт, а також надали засоби оперативного реагування.