“Ураган” обіграв “Атлетик Футзал” із Дніпра у матчі Екстраліги

Клуб з Івано-Франківська “Ураган” з рахунком 5:2 переміг команду “Атлетик Футзал” у матчі чемпіонату України з футзалу. Поєдинок зіграли 2 березня у Дніпрі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Перший тайм поєдинку завершився на користь франківської команди — 3:1, пише Суспільне.

У другій половині зустрічі “Ураган” збільшив перевагу — 5:2. Забитими голами у складі колективу відзначилися Мар’ян Масевич, Даміан Запорожан, Кирило Терентьєв, Олександр Богославський та Олександр Дичук.

Головний тренер “Урагану” Юрій Іванишин у післяматчевому коментарі сказав, що протистояти дніпровському “Атлетику” було нелегко.

“Ми досить серйозно підходили до цієї гри. Ретельно вивчали їхню позиційну атаку. І я радий, що ми сьогодні змогли використати помилки суперників. Зіграли дисципліновано”, — сказав Юрій Іванишин.

Після 16 зіграних матчів “Ураган” посідає п’яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу. В активі у команди — 24 бали.

Наступний поєдинок франківський клуб зіграє 8 березня проти львівської команди “In.IT”.