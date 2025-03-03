Про нові спеціальності, особливості вступу та відновлення після ракетної атаки: інтерв’ю з ректором ІФНТУНГ Ігорем Чудиком

Незабаром розпочнеться вступна кампанія 2025 у всіх ЗВО Івано-Франківщини. Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу готовий приймати абітурієнтів, пропонуючи до великого переліку різноманітних спеціальностей нові затребувані освітні програми.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про становлення ІФНТУНГ як енергетичного університету, вектор на енергонезалежність та розбудову, відкриття нового факультету та актуальних освітніх програм, плідну міжнародну співпрацю розповів ректор Ігор Чудик у спеціальному інтерв’ю для Правди.іф.

Чи вдалося університету оговтатися після ракетної атаки 22 червня 2024 року?

Завдяки підтримці НАК«Нафтогазу» швидко розпочали відновлювальні роботи, тому оговтатись вдалося ще до середини жовтня 2024 року. Однак, на сьогоднішній день не можна говорити про завершення всього обсягу робіт. Оскільки багато часу займає виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) уже за сучасними нормами та вимогами щодо енергоефективності університету. Наразі у проекті термомодернізації заклали найбільш пошкоджений корпус №7. Зробили основні об’єми робіт. На завершальному етапі ПКД для повної реконструкції двох об’єктів: профільно-спеціалізованої лабораторії «Siemens» та навчального корпусу №7.

Як наразі проходить навчання в університеті?

24 лютого розпочався другий семестр у нашому вузі. Комбінуємо дві форми навчання. Студенти першого, другого, третього та частина четвертого курсів – в очній формі. Інша частина четвертого курсу, котрі виключно мають «начитку лекцій», – відповідно навчаються дистанційно. Поєднуємо різні форми з огляду на виведення з експлуатації одного навчального корпусу та партнерські відносини з іншими закладами вищої освіти, які частково перебувають на нашій території. Йдеться також про Донбаську академію архітектури та будівництва, яка приєдналася до університету за програмою реорганізації ЗВО.

Коли планується завершення усіх будівельно-відновлювальних робіт?

Розраховуємо, що увесь 2025 рік відбудовуватимемо сьомий навчальний корпус. Оскільки масштабними є об’єми проведення робіт: від відбудови стін, їхньої термомодернізації, заведення комунікацій, встановлення сучасного інноваційного опалення, внутрішніх робіт та перекриття новим дахом. Окрім цього, відбувається фінальний процес до підготовки полімеризації чаші басейну. І вже у березні плануємо опробовувати якість виконаних робіт та відкрити двері басейну для перших відвідувачів.

Невдовзі почнеться вступна кампанія 2025 у вишах. На яких умовах в університеті відбуватиметься прийом абітурієнтів (зокрема на перший курс, магістратуру та аспірантуру)?

Загальних правил прийому від МОН ще не отримували, тому можемо говорити виключно про минулий рік. На нашу думку, великої відмінності від того, що було у черговому пакеті настанов по приймальній кампанії на наступний 2025рік, не буде. Абітурієнти після шкіл та ліцеїв здаватимуть НМТ (національний мультипредметний тест), для вступу у магістратуру та аспірантуру – обов’язковий єдиний вступний іспит (ЄВІ). Також незмінними будуть кваліфікаційні іспити на певні спеціальності, які мають особливий статус.

Приймальна кампанія університету буде орієнтувати абітурієнтів на унікальності нашого вузу в енергетичному профілі та архітектурно-будівельному, який підсилюється Донбаською академією. Невдовзі в Івано-Франківську ще функціонуватиме Дружківський фаховий коледж будівництва та архітектури, що слугуватиме відмінним посиленням архітектурно-будівельної бази.

Також класична нафто-газова інженерія буде актуальною у розробці родовищ корисних копалин українцями в Україні.

Варто зазначити, що в університеті відкриті курси підготовки до НМТ. Після їх закінчення абітурієнти матимуть можливість отримати додаткових десять балів. Вони сумуватимуться з результатами мультипредметного тесту і будуть перевагою при вступі.

Скільки освітніх програм та на яких факультетах будуть доступними цьогорічним вступникам?

В університеті налічується 101 освітня програма: для бакалаврату – 48 спеціальностей, 39 – для магістратури та 14 – аспірантури.

Виш для майбутніх студентів пропонує широкий спектр спеціальностей: «Нафто-газова інженерія», «Будівництво і архітектура», «Автоматизація», «Комп’ютеризоване машинобудівництво», «Інформаційні технології», «Інформаційно-вимірювальна техніка», «Автомобільний транспорт», «Управління та адміністрування», «Менеджмент», «Економіка», «Філологія та переклад». Вони всі пов’язані з техніко-технологічною сферою діяльності, їхня популяризація і затребуваність у відповідних фахівцях зростає і на часі. Тут є перспективи розвитку та кар’єрного росту.

Наразі більше акцентуємо увагу на посиленні енергетичної парадигми університету не тільки в регіоні, але й в державі загалом. Тобто, беруться до уваги зміни підходів до навчального процесу та трендів професійної інженерної підготовки студентів, зокрема жіночої статі. Інженерна освіта зараз комп’ютеризована, роботизована, насичена штучним інтелектом, що значно полегшує роботу у даній сфері. Як показує практика, виконане жінкою завдання вирізняється системністю та акуратністю і часто дає кращі та вищі результати. Звісно також розуміємо, що доля відбудови держави на економічному фронті припаде все ж таки більше на інтелект жінок.

Минулого року державне фінансування отримали ті спеціальності у аспірантурі, які є ключовими для обороноздатності, відбудови, утримання економічного балансу в державі. Було суттєве збільшення таких місць. Надіємось, що і цього року буде їх не менше.

Які нові спеціальності можуть цьогоріч обрати абітурієнти у Вашому ЗВО?

Не меншу увагу звертаємо на нові магістерські освітні програми: «Менеджмент енергетичної інженерії», «Відновлення та модернізація об’єктів електроенергетики», «Економіка в енергетиці». Набір на останню вперше стартуватиме влітку.

Подали документацію на ліцензування у МОН і чекаємо погодження ще однієї актуальної освітньої програми «Національна безпека у сфері критичної енергетичної інфраструктури».

Важливою подією є створення і функціонування наступного вже навчального року в університеті «Енергетичного» факультету», який стане структурним підрозділом вузу.

Розкажіть про міжнародні освітні програми в ІФНТУНГ

Уже понад 15 років співпрацюємо з найбільшим технічним університетом Польщі – Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца. Спільно з ними по десяти освітніх програмах щороку (до 2021 року) випускали від 70 до 100 магістрів за програмою подвійних дипломів, конвертованих в Європі. Вона наразі продовжується тільки для дівчат за такими спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Екологія», «Науки про землю», «Галузеве машинобудування», «Гірництво», «Нафто-газова інженерія та технології».

Розширюємо співпрацю зі своїми партнерами з близького та далекого зарубіжжя. Маємо магістерську акредитовану програму подвійних дипломів «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики», яку вже третій рік фінансуватимуть британські партнери університету London South Bank Univetrsity. Цьогоріч цією програмою зможуть скористатись 30 наших студентів. Навчання відбувається в ІФНТУНГ англійською мовою і, відповідно, після її закінчення магістри отримують два дипломи – нашого університету і конвертований у Європі, Великобританії та світі диплом London South Bank Univetrsity.

Зважаючи на те, що університет зараз перебуває у процесі об’єднання з Донбаською національною академією архітектури та будівництва, яка приєднується до нас окремим інститутом, ми потрапили в проєкт із покращенням матеріально-технічного забезпечення. Міністерством освіти та науки за підтримки світового банку буде спрямована велика сума на фінансування закупівлі і обладнання, і певних послуг для того, щоб університет за своїми профільними напрямками став ще більш унікальним.

Ми виділяємо 5 таких напрямків:

Нафтогазова інженерія Механічна інженерія Будівельна інженерія Екологічна інженерія Енергетична інженерія.

На ці п’ять кейсів спрямовуємо закупівлю обладнання і послуг. Послуги будуть пов’язані із закупівлею акредитації освітньої програми в німецькій компанії ZEWA наших профільних напрямків: «Нафтогазовій інженерії» та «Технології». Хочемо таким чином у міжнародному плані посилити свою активність.

Важливою наразі є наша наукова діяльність. Маємо 4 виграні міжнародні проєкти на 2025 рік по співпраці України та Румунії. У одному з них виступаємо беніфіціарами, під час якого буде створений інжиніринговій центр по підготовці кадрів.

Також тісно співпрацюємо з німцями, італійцями, британцями і шведами.

За останні роки університет істотно переформатувався із нафтогазового профілю на більш широкі технологічні інженерні спеціальності. Розкажіть більше про це.

Здобувши визнання у нафтогазовій сфері розуміємо, що вона вже на сьогоднішній день не є тією основною галуззю, яка впливає на енергетичний комплекс в країні, а заходять інші – енергоефективніші та технологічні. Це відбувається зважаючи і на зміни клімату та екології, ефективність у розвитку відновлювальної енергетики.

Ми розширились в цьому плані – і вже за півтори місяця у структурному підрозділі університету з’явиться Енергетичний факультет. Зважаючи на потребу відбудови соціальної та критичної інфраструктури в українських містах, будемо вибудовувати свої позиції як технологічного університету, маючи для цього сильну архітектурно-будівельну базу.

Окремим кейсом виділяємо механічну інженерію, котра пов’яже інформаційні технології з роботизацією і автоматизацією виробничої сфери. Це сприяє навчанню студентів працювати на станках цифровим програмним керуванням.

Екологічна інженерія – ще один важливий напрямок нашого технологічного спрямування в освітній і науковій сфері. Екологія швидше розвиватиметься як прикладна до інжинірингової складової по нафтогазовому профілю. І буде вирішувати такі глобальні питання, як: захист навколишнього середовища, декарбонізація, вловлювання вуглецю, робота із забрудненнями від об’єктів видобування корисних копалин, левову частку з яких складає нафта та газ.

Цікавим та прогресивним виявився наш автомобільний освітній проєкт. За яким можна пройти курси посвідчення водія, курси по перевезенню небезпечних вантажів, навчитись працювати в лабораторії ОТК (оцінка технічного контролю транспортних засобів) тощо. Все із відповідною можливістю надання послуг за короткотерміновими сертифікатними програмами. Цей проєкт «Енергетичну академію ІФНТУНГ» створили спільно з Промприладом, він пов’язує університет з бізнесом і дозволяє перебувати більше у медійному полі.

Як відбувається працевлаштування Ваших студентів і випускників? Які у них перспективи?

Технологічні університети, які мають прив’язку до реального сектору економіки і виробництва, працюють напряму зі стейкхолдерами, які надають робочі місця. Деякі студенти вже з другого курсу навчаються за дуальною формою. Така форма передбачає перебування на теоретичній частині в університеті та практичному навчанні на виробництвах. Студент ще навчаючись може бути вже працевлаштований. А, потрапляючи у нафтогазову та енергетичну сфери, не тільки професійно зростає, але й отримує високу заробітну плату.

Унікальним наш університет є і завдяки галузевим стипендіям від кількох компаній-партнерів. Вони сягають від 2,5 до 4,5 тисяч гривень. Компанія обирає кращого чи кращих студентів. Таким чином деякі студенти можуть отримувати в місяць понад 10 тисяч гривень стипендіального забезпечення.

Розкажіть, як згідно нового закону, цьогоріч проводитиметься військова підготовка студентів?

Закон, підписаний президентом 15 січня 2025 року про базову військову підготовку в закладах вищої освіти – це правильне рішення. Цей курс буде упроваджений з вересня 2025 року для студентів другого курсу. Йдеться про трикредитну теоретичну підготовку, тобто 90 годин теорії та 210 годин практичного вишколу на полігоні. Загалом – 300 годин. Теоретичну підготовку хлопці проходитимуть всі, без винятку, а дівчата – за бажанням. Тоді як на практичні заняття допуск надаватиме військова лікарська комісія (ВЛК).

Навчання проводитимуть представники військових кафедр, військові відставники, які мають військовий досвід і вищу освіту, та викладачі з військовим досвідом.

Яких цікавих (зокрема міжнародних) партнерів для співпраці наразі має ІФНТУНГ?

Серед вітчизняних у нас велика сфера співробітництва. Це всі підприємства області та України пов’язані з галуззю і не тільки: різноманітні кластери промислові та виробничі, які стосуються нафтогазового, машинобудівного, енергетичного профілів, відновлювальної енергетики тощо.

У освітній сфері співпрацюємо з такими міжнародними партнерами:

-Краківська гірничо-металургійна академія (Польща)

London South Bank Univetrsity (Велика Британія)

-University of Trento (Італія)

-Coventry University (Велика Британія)

-Lund University (Швеція)

-Сілезька Політехніка в Катовіце (Польща)

-Technical University of Munich (Німеччина)

-Technical University of Cluj-Napoca (Румунія)

Які плани університету на найближче майбутнє?

Рухаємось відповідно до затвердженої стратегії університету на 2023- 2028 роки. Йдеться першочергово про посилення позицій і становлення нас як енергетичного університету. Тримаємо орієнтацію на відбудову, розбудову, енергонезалежність, енергоефективність, обороноздатність нашої країни шляхом підготовки кадрів та виконання науково-дослідних робіт. Формуємо зі сторони вишу сильних міжнародних партнерів для зміцнення України в економічній сфері.

Розмовляла: Оксана Оршак

Фото: Богдан Савлюк