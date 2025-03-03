Інновації та досвід у репродуктивній медицині

У питаннях планування сім’ї та лікування безпліддя вибір надійної клініки стає визначальним фактором успіху. Айвімед завоювала довіру тисяч пацієнтів завдяки поєднанню передових технологій, високої кваліфікації спеціалістів та індивідуального підходу до кожного випадку. Багаторічний досвід та постійне впровадження інноваційних методик дозволяють клініці досягати вражаючих результатів у допомозі парам, які мріють про батьківство.

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Високотехнологічне оснащення лабораторій

Клініка використовує найсучасніше обладнання світових виробників для проведення всіх видів діагностики та лікування. Ембріологічна лабораторія оснащена системою ембріоскопів ASTEC CCM-iBIS, які забезпечують цілодобовий моніторинг розвитку ембріонів. Це дозволяє ембріологам спостерігати за найменшими змінами та обирати найбільш життєздатні ембріони для перенесення, що суттєво підвищує шанси на успішну вагітність.

Власна сучасна генетична лабораторія

Однією з ключових переваг IVMED є наявність власної генетичної лабораторії з повним спектром досліджень. Використання технології NGS (Next Generation Sequencing) забезпечує точність генетичної діагностики на рівні 99,99%. Можливість проведення всіх необхідних генетичних досліджень безпосередньо в клініці значно прискорює отримання результатів та початок лікування.

Система захисту біологічного матеріалу

В клініці впроваджена унікальна для України система IVF ID WITNESS SYSTEM, яка забезпечує максимальний захист біологічного матеріалу пацієнтів. Кожен зразок позначається спеціальним електронним чіпом, що повністю виключає можливість помилок при роботі з біоматеріалами. Ця система відповідає найсуворішим міжнародним стандартам безпеки та якості.

Міжнародна акредитація

IVMED підтверджує свій високий рівень наявністю престижної реєстрації FDA (США) та сертифікації ISO 9001. Багаторівнева система контролю якості охоплює всі процеси – від первинної діагностики до супроводу вагітності. Це гарантує пацієнтам найвищий рівень медичної допомоги та безпеку всіх процедур відповідно до міжнародних протоколів.

Досвідчена команда фахівців

У клініці працює команда висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи понад 20 років. Лікарі регулярно підвищують кваліфікацію, проходять стажування в провідних світових клініках та впроваджують найновіші методики лікування. Постійне професійне вдосконалення дозволяє забезпечувати пацієнтам найефективніше лікування з використанням сучасних протоколів.

Найбільший банк донорів

IVMED володіє найбільшою в Україні базою перевірених донорів яйцеклітин, яка налічує більше 300 активних донорів. Власний кріобанк дозволяє суттєво скоротити час очікування початку лікування та забезпечити оптимальний підбір донора за фенотипічними характеристиками. Всі донори проходять комплексне медичне обстеження та психологічний відбір, що гарантує безпеку та якість донорського матеріалу.

Повний супровід пацієнтів

Клініка забезпечує комплексний підхід до лікування: від первинної консультації до ведення вагітності. Кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування та постійну підтримку медичного персоналу. Особлива увага приділяється психологічному супроводу, що створює атмосферу довіри та впевненості протягом всього процесу лікування.

Прозорість у плануванні лікування

Перед початком лікування пацієнти отримують детальний план з повним розрахунком вартості всіх необхідних процедур. Така прозорість дозволяє уникнути непередбачених витрат та ефективно планувати бюджет лікування. Клініка надає вичерпну інформацію про різні методи лікування та їх ефективність, що допомагає пацієнтам приймати зважені рішення.

Показники ефективності лікування

Статистика успішності лікування в IVMED значно перевищує середні показники по галузі. Відсоток настання вагітності у програмах з донорськими яйцеклітинами сягає 68%, що є одним з найвищих показників в Україні. Такі результати досягаються завдяки комплексному підходу до лікування та використанню найсучасніших репродуктивних технологій.

Інноваційні методики лікування

Клініка розробила та впровадила власні протоколи лікування, які враховують індивідуальні особливості кожного пацієнта. Результатом такого підходу стало понад 10 000 успішних випадків народження дітей. Постійне вдосконалення методик лікування та індивідуальний підхід забезпечують максимальну ефективність терапії у кожному конкретному випадку.

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