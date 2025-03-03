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Впродовж тижня на прикарпатці можуть отримати безкоштовні медичні консультації
Диван на коліщатках в темній вітальні

Впродовж тижня на прикарпатці можуть отримати безкоштовні медичні консультації

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 09:47
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Від 3 по 7 березня на Прикарпатті працюватимуть мобільні медичні бригади. Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.

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Про це інформує Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлану Онищук.

Бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати у таких населених пунктах:

  • 3.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Рогатин (Кудрика, 10), Троїця, Слобода-Рівнянська;
  • 4.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Стебні, Конюшки (огляд паліативних хворих), Троїця, Іванівка;
  • 5.03 – Хриплин, Івано-Франківськ (Бандери, 10 Г), Верховина, Підгороддя, Снятин (психоневрологічний інтернат), Гриньків;
  • 6.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Шешори (огляд паліативних хворих), Добринів, Чортовець, Дуба;
  • 7.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Буковець, Княгиничі (огляд паліативних хворих), Чортовець, Сливки.

Працюватимуть бригади “Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України”:

  • 4.03 – Підмихайля;
  • 6.03 – Красна, Верхня;
  • 7.03 – Рожнів.

Відбудуться виїзні прийоми і бригад гінекологів:

  • 4.03 – Середній Березів;
  • 5.03 – Ковалівка;
  • 7.03 – Спас.