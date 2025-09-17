Уряд оновив умови виплати премії та надбавки вчителям

Кабмін оновив умови отримання щорічної премії педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу. Пише ТСН.

Про зміни до відповідної постанови повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

«Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і тепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів та установ незалежно від відомчого підпорядкування», — зазначила вона.

З її слів, також постановою унормовано право місцевих органів встановлювати свої види та розміри доплат педагогічним працівникам.

Також доплату встановлено в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.

Нагадаємо, що від 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуються доплати за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн. (приблизно 1 тисяча гривен «на руки»).

Вже від 1 вересня 2025 року і до завершення або скасування воєнного стану розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тисяч гривень (близько 2 тисяч гривень «на руки»).

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.