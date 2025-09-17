У Калуші вшанують пам’ять Анатолія Онишка та Михайла Коломійця

У місті Калуш на Івано-Франківщині відбудеться година пам’яті, під час якої присутні згадають земляків — Анатолія Онишка та Михайла Коломійця.

Правда.ІФ з посиланням на Калуську центральну бібліотеку імені Тараса Шевченка.

Година пам’яті “Незгасна пам’яті свіча” відбудеться у четвер, 18 вересня, у Калуській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка, що розташована за адресою: вул. Підвальна, 6. Початок о 13:30.

Анатолію Онишку мало б виповнитися 85 років, а Михайлові Коломійцю — 70.

Модераторка заходу — Оксана Тебешевська, заслужена вчителька України, членкиня Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України, поестеса, просвітянка, громадська діячка.

Михайло Коломієць (12.08.1955 — 15.07. 2010) — краєзнавець, журналіст, просвітянин, громадський діяч, член НСЖУ.

Народився в далекому Хабаровську, куди на спецпоселення були вислані з рідних Копанок Калуського району його дід і мати, яка була півсиротою. У 1956 році мама з малим Михайликом повернулася додому. У рідному селі закінчив восьмирічку, продовжив навчання у Калуській СШ №6. Ще була праця на заводі комунального устаткування, служба в армії, Калуське ПТУ №6, трудові будні в “Хлорвінілі”.

У 1978 році вступив на українське відділення філологічного факультету Львівського держуніверситету імені Івана Франка. На початку 80-х повністю перейшов на журналістську роботу. Спочатку працював кореспондентом у калуській багатотиражці “Будівельник”, відтак у “Зорі Прикарпаття”, а потім став одним із засновників “Дзвонів Підгір’я”. Був кореспондентом обласного телебачення “Галичина”, редактором газети “Брошнівський вісник”, а так — заступником редактора міськрайонного часопису “Дзвони Підгір’я”, деякий час працював в архівному відділі Калуської райдержадміністрації.

У січні 1989 року очолював оргкомітет зі створення Калуського міськрайонного товариства української мови імені Тараса Шевченка “Просвіта”, упродовж 15 років був членом його правління. З 1990 по 1994 років був депутатом Калуської міської ради першого демократичного скликання.

Михайло Коломієць — автор книг “Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах” (1996), “Просвіта Калущини: далеке і близьке” (2004), упорядник та автор текстів проспектів про музей Степана Бандери у Старому Угринові, путівника “Калуш. Обличчя міста”, літературно-мистецьких випусків Калуського міськрайонного часопису “Зоря Прикарпаття”, фотоальбому “Калущина” (у співавторстві з Василем Мельником).

Анатолій Онишко (1940 — 2006) — перекладач, поет, публіцист, член НСПУ, Почесний громадянин Калуша.

Народився у Стрию, жив у Надвірні, Калуші. Дебютував Анатолій Онишко добіркою віршів Генріха Гейне і блискучим перекладом знаменитого “Ворона” (“Крук”) Едґара По у львівському “Жовтні” (тепер “Дзвін”), чим привернув до себе увагу Григорія Кочура. Йому належить переклад визначної праці Ґеорга Остроґорського “Історія Візантії” (2002).

У 2006 році Анатолій Онишко завершив переклад з німецької фундаментальної праці Ернста Роберта Курціуса “Європейська література і латинське Середньовіччя”, яка вийшла в лютому 2007 року у львівському видавництві “Літопис”.

Та для автора, здається, найдорожчими були дві книжки — “Ельдорадо” та “Замкнуте коло”. Перша — переклад майже всього поетичного доробку американського письменника Едґара По. У 2005 році за книжку “Ельдорадо” Анатолій Онишко був удостоєний обласної премії імені Василя Стефаника. А “Замкнуте коло” — то збірка власних поезій Анатолія Онишка, у яких, як казав автор, його серце, його душа.