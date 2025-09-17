Зарплати вчителів впродовж наступного року зростуть на 50%

15 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради.

Документ передбачає безпрецедентне фінансування освіти і науки — загалом 285,3 млрд грн. Видатки на сферу зростуть майже на 47% порівняно з бюджетом 2025 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Ключові напрями фінансування

Підвищення оплати педагогам. Уряд планує виділити додаткові 41,8 млрд грн, що дасть змогу підвищити заробітну плату 470 тисячам педагогічних працівників у школах. З 1 січня 2026 року середня зарплата зросте на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Після ухвалення Державного бюджету народними депутатами Міністерство освіти і науки України розробить нормативно-правові акти для запровадження моделі підвищення оплати праці.

Розширення реформи харчування. У 2026 році безоплатним шкільним харчуванням будуть забезпечені учні 1–11 класів у всіх регіонах України. На це передбачено 14,4 млрд грн — майже в 10 разів більше, ніж цьогоріч.

Стипендії для студентів. Видатки на стипендії збільшено до 6,6 млрд грн. Це дасть змогу майже вдвічі підвищити виплати для понад 163 тисяч студентів.

Підручники. Уряд виділить 2,1 млрд грн на закупівлю понад 14 млн нових підручників — на третину більше, ніж торік.

Освітня інфраструктура. На модернізацію укриттів, їдалень, шкільних автобусів та обладнання для Нової української школи держава інвестує 15 млрд грн.

Наука та інновації. Фінансування сфери зросте до 19,9 млрд грн. Кошти підуть на підтримку молодих учених, провідних закладів вищої освіти та наукових установ, створення центрів передового досвіду за пріоритетними напрямами. Окремим блоком фінансування є експериментальний проєкт державно-приватного партнерства.

Загальні видатки Держбюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, з яких 2,8 трлн грн — на оборону та безпеку.