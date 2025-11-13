Уряд погодив звільнення голови Коломийської РДА Любомира Глушкова

13 листопада уряд ухвалив рішення про звільнення Любомира Глушкова з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Остаточне рішення про звільнення ухвалює президент, який має підписати відповідний указ. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Любомир Глушков народився 23 січня 1975 року в Коломиї. Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ, має освіту юриста та магістра з управління у сфері правопорядку. Працював в органах внутрішніх справ, був депутатом Коломийської міської ради кількох скликань. У січні 2015 року його призначили головою Коломийської районної державної адміністрації, а у 2020 році він очолив оновлену Коломийську РДА після адміністративно-територіальної реформи. Має почесне звання «Заслужений юрист України». У 2015 році балотувався на посаду міського голови Коломиї, але вибори програв.