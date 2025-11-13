Поліція Прикарпаття встановлює обставини стрілянини в Івано-Франківську

Унаслідок події ніхто не постраждав.
13 листопада близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць обласного центру чути звуку стрільби.
На місце події негайно прибули патрульні та слідчо- оперативна група, пише Поліція Івано-Франківської області.
Правоохоронці попередньо зʼясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря і з місця події втік.
Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування порушника та з’ясовують всі обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації події.