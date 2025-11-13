У Боднарові встановили електронне табло, яке показує швидкість автівок

У Боднарові встановили електронне табло для контролю швидкості авто. Його розмістили на трасі Н-10 біля Боднарівського ліцею зі сторони Івано-Франківська.

Рішення про встановлення пристрою ухвалили 30 жовтня на засіданні Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

"Ця ділянка дороги вважається проблемною, адже через Боднарів проходить інтенсивний транспортний потік, а безпосередня близькість до закладу освіти створює підвищені ризики для пішоходів", – йдеться у дописі.

На світлодіодному дисплеї відображається швидкість авто: зеленим кольором, якщо вона в межах норми, і червоним, якщо перевищена.