У росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув

Російський винищувач Су-30 зазнав катастрофи в Карелії під час виконання навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.

За даними оборонного відомства рф, катастрофа літака сталася 13 листопада близько 19:00 за московським часом.

“Літак впав у безлюдному районі. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув”, – заявили в Міноборони рф.

Су-30 – двомісний багатоцільовий винищувач покоління “4+”.

Глава Карелії Артур Парфенчиков повідомив, що екстрені служби виїхали до місця аварії військового літака в Прионезькому районі республіки.