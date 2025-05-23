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“Увага! Спецтранспорт!”: на дорогах Франківська відбулася спецоперація
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Увага! Спецтранспорт!”: на дорогах Франківська відбулася спецоперація

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 23:15
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На дорогах міста Івано-Франківська відбулася спільна спецоперація рятувальників та працівників поліції під назвою “Увага! Спецтранспорт!”.

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Про це повідомляють в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Мета – нагадати водіям про важливість надання переваги в русі службовому транспорту, що виїжджає на виклики надзвичайних подій. Пожежні машини, автомобілі екстреної медичної допомоги та поліції – кожна секунда для них може коштувати чийогось життя.

Під час проведення спецоперації фіксувалися випадки недотримання правил дорожнього руху, з водіями проводилися профілактичні бесіди та роз’яснення, а також складено протоколи на учасників дорожнього руху, що не дотримувались ПДР.

“Нагадуємо, якщо ви бачите мигалки та чуєте сирену — негайно дайте дорогу! Водії! Пам’ятайте: у критичний момент саме від нас залежить, наскільки швидко допомога прибуде на місце події”, – йдеться в дописі.