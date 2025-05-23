В Івано-Франківську презентували книгу з історіями шести загиблих воїнів

22 травня в Івано-Франківську у музеї “Героїв Дніпра” викладачка Галина Фаріон зі села Комарів презентувала книгу з історіями загиблих воїнів. Жінка видала її власним коштом.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Галина Фаріон – заступниця директора з виховної роботи, вчителька української мови та літератури Комарівського ліцею імені Антіна Могильницького Галицької міської ради. Два роки тому вона почала писати “книгу пам’яті” про захисників, які загинули на війні за Україну.

«Книга пам’яті. Сини нескореної України» – це літературно-художнє видання, де біографічні нариси переплітаються з есе та спогадами рідних.

Вона складається з трьох розділів:

Перший розділ – про загиблих на війні захисників.

Другий розділ – коротенькі біографічні нариси про хлопців, які брали участь в антитерористичній операції на Сході, та померли через хворобу.

І третій розділ – це поезія народжена війною. Сюди увійшли вірші жителів села.

“Це є поезії наших вихованців, учнів ліцею. Поезії жителів нашого села. Всі, з ким я

спілкувалася, всі, хто переживає за долю наших дітей і за долю нашої України”, – розповідає Галина Фаріон.

Ідея написання книги виникла, коли у село вперше прийшла звістка про загиблого воїна – Івана Бойчука, це трапилося 9 травня 2022 року.

“І з того часу я почала роботу. Я ще не знала, що це буде книга. Просто збирала

дані від самого його народження. Систематизувала. Виявляється, він навіть не служив в армії, а пішов захищати рідну землю ще в АТО”, – ділиться авторка.

Пізніше, того самого року, у село знову надійшла звістка – цього разу на війні загинув Йосиф

Мельничук. Потім загинув Ігор Шпачинський – випускник ліцею, де викладає пані Галина. Четверта звістка прийшла про загибель родича Галини Фаріон – Василя Івасіва.

На презентацію книги прийшла мати полеглого захисника – Ганна Івасів. Жінка зі сльозами на очах розповідає про сина:

“Василь ріс, можна сказати, ангелом на землі. Він ніколи нікого не ображав, нікому ніколи не сказав поганого слова. Якщо хтось щось робив чи казав неправильно, він завжди виправдовував цих людей. І весь час, скільки він жив – навчався. Навіть, коли служив”.

Про смерть п’ятого героя село дізналося на святі першого вересня, бо загинув ще один учені ліцею – Олексій Якимець. Галина Фаріон ділиться своїми спогадами про це:

“Ми проводимо перший дзвінок у школі, а вже після лінійки дізнаємося, що Олексій загинув. Все село засумувало, затужило, пішли зустрічати героя, сподівалися, що більше таких страшних звісток не буде, але…”.

1 червня 2024 року, коли у школі проходив останній дзвоник з фронту прийшла шоста звістка про загибель випускника ліцею – Андрія Макара.

Один з гостей презентації, заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП, підполковник Юрій Мухін каже, що в кожному селі, в кожній громаді повинна бути своя книжка, свої дошки пам’яті, свій відеоматеріал – можливості для того, щоб пам’ять жила.

“Це дуже важливо. В кожній громаді, в кожному селі є свої герої. І історія цих героїв повинна бути записана. Ця історія повинна вивчатися. І коли це буде в книзі – ці люди будуть жити в наших серцях”, – каже Юрій Мухін.