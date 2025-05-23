В обласній стоматполіклініці у Франківську встановили електропідіймач для людей з інвалідністю

В обласній стоматологічній поліклініці в Івано-Франківську встановили електропідіймач для людей з інвалідністю. Зі сходів до головного входу медзакладу демонтували дві рейки, що багато років слугували “пандусом”. Ліфт у медзакладі залишається не пристосованим для сучасних крісел колісних.

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Як у стоматполіклініці створюють інклюзивні умови й чи планують оновити ліфт, пише Суспільне.

Військовослужбовець з Білої Церкви Максим Петренко пів року воював на Запорізькому напрямку у складі 102 бригади. 25 березня 2025 року він отримав важке поранення і втратив обидві ноги до колін.

Максим Петренко на електропідіймачі. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми працювали, були на позиції. Почався обстріл, і я вийшов подивитися, звідки ведеться вогонь. Коли виходив з бліндажа, прилетів скид. Вибух, біль. Але я був у свідомості. Дуже вдячний своїм побратимам, найперше — Юрку. Він одразу зреагував, затягнув мене у бліндаж. А там уже решта побратимів швидко накинули турнікети, надали першу медичну допомогу”, — пригадує Максим Петренко.

В Івано-Франківську воїн проходить реабілітацію. 22 травня прийшов в обласну стоматполіклініку. Після встановлення електропідіймача, говорить Максим Петренко, потрапити у приміщення медзакладу значно простіше.

Максим Петренко служив у 102 бригаді. Суспільне Івано-Франківськ

“До цього ми заїжджали з іншого боку лікарні, й так, відверто кажучи, було дуже важко підійматися. Слава Богу, що зі мною відправляють соціального працівника. Якби не він — піднятися неможливо. Хіба на колінах підніматися, бо іншого способу немає. Наразі ж підіймач вирішує значну кількість питань”, — говорить військовий.

Крім електропідіймача, у поліклініці облаштували інклюзивний туалет, пандус у холі, встановили таблички зі шрифтом Брайля, розповіла виконувачка обов’язків директора поліклініки Світлани Данилків.

Всередині приміщення обласної стоматологічної поліклініки облаштували пандус . Суспільне Івано-Франківськ

“Нам виділили 580 тисяч гривень на інклюзію. Ще ми доклали свої внутрішні гроші, щоб доробити. І таким чином вклалися”, — каже Світлана Данилків.

Вказівник до електропідіймача в обласній стоматологічній поліклініці в Івано-Франківську . Суспільне Івано-Франківськ

Щоб потрапити в стоматкабінет, військовому Максиму Петренку потрібно скористатися ліфтом, але спершу — пересісти на вужче крісло колісне.

“Певна річ, що потрібен ліфт, тому що він незручний — доводиться пересідати з однієї коляски на іншу. Бо ця — заширока, там — старі ліфти, занадто вузькі. Туди людина ледве проходить”, — розповідає Максим Петренко.

Електропідіймач для людей з інвалідністю в обласній стоматологічній поліклініці в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ

Виконувачка обов’язків директора поліклініки Світлана Данилків каже, що ліфт невдовзі переобладнають: “Кошторис ми маємо, маємо проєкт. Я думаю, що проситиму гроші на ліфт. Тому що ви бачили, він необхідний нам”.

Що відомо про пандус в обласній стоматполіклініці

Про проблеми з інклюзивністю в обласній стоматполіклініці написав соціальний працівник Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Володимир Глизнер. Це сталося після того, як 15 січня 2025 року четверо військовослужбовців з інвалідністю не змогли самостійно потрапити в стоматполіклініку через відсутність належного пандуса. Після розголосу на сесії обласної ради заклали 580 тисяч гривень на облаштування пандуса в медзакладі.