ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Богородчанах відкрили сучасний освітній простір для учнів ліцею №1 ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
Учні співають гімн у шкільному холі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ліцеї №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної територіальної громади, відкрили один із чотирьох сучасних освітніх просторів на Івано-Франківщині, які були створені за підтримки держави. Ліцеїсти тут зможуть вивчати природничі науки у нових технічно оснащених кабінетах та лабораторіях.

Про це своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

У Богородчанському ліцеї №1 імені Олекси Гірника відкрили один із чотирьох сучасних освітніх просторів на території Івано-Франківської області, які цього року створюються за підтримки держави.

Люди співають гімн на шкільному заході в Україні

Тепер учні зможуть вивчати природничі науки — біологію, географію, фізику та хімію — у нових, комфортних і технічно оснащених кабінетах.

На облаштування навчальних приміщень з державного бюджету виділили понад 2,4 млн грн, ще понад 260 тис. грн спрямувала Богородчанська громада. За ці кошти провели ремонт, закупили сучасне обладнання, засоби навчання та нові меблі.

Богородчанський ліцей №1 став частиною державного проєкту, у межах якого створюються простори нового зразка у чотирьох школах області — у ліцеях імені Романа Шухевича (Івано-Франківськ), Тисменицькому та Надвірнянському імені В’ячеслава Чорновола.

Нещодавно в Богородчанському ліцеї №1 також відкрили сучасний кабінет “Захисту України”, створений за підтримки держави. На його облаштування з державного бюджету спрямували понад 1,3 млн грн.

«Інвестиції в освіту — це інвестиції в розвиток нашої держави та майбутнє українських дітей», — зазначила Світлана Онищук.

Клас військової підготовки з навчальними плакатами та манекеном
Порожній клас із картою України на стіні
Анатомічний манекен, модель ДНК і череп у класі
Сучасна шкільна лабораторія з обладнанням і стелажами
Глобуси та моделі Сонячної системи в класі
Сучасна лабораторія з проєктором і раковиною
Учні стоять у шкільному холі під час церемонії
Мурал із військовим та дитиною на стіні будівлі

Джерело(а) інформації

Світлана Онищук

СХОЖІ НОВИНИ