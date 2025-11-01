Прикарпаття і далі продовжує нести важкі втрати на лінії фронту. Цбого разу сумна звістка надійшла до Лисецької селищної територіальної громади, що поруч Івано-Франківська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Понад 2 роки вважався зниклим безвісти

Офіційно підтверджено загибель на російсько-українській війні мешканця Старого Лисця, санітара-стрільця 1-го механізованого батальйону військової частини А4053 (115-та окрема механізована бригада) Віталія Васильовича Ткачука. Це сталося 18 липня 2023 року в бою неподалік села Григорівка Донецької області під час виконання ним бойового завдання із виявлення та знищення сил противника, повідомляє Лисецька селищна рада.

До цього часу Віталій Ткачук вважався зниклим безвісти. Йому назавжди буде 37 років. Лисецька громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким, побратимам Віталія Васильовича. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться в нашій вдячній пам’яті, йдеться у офіційному повідомлені.

Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою!