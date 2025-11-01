Фахівці заборонили пити воду із популярного джерела поруч франківського міського озера

Експерти франківської Держпродспоживслужби виявили, що вода із популярного серед містян джерела біля міського озера не придатна для споживання через мікробіологічне забруднення.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Івано–Франківській області.

За результатами аналізу та перевірки, вода із джерела біля міського озера в Івано-Франківську не відповідає вимогам за мікробіологічними показниками.

"Фахівці Держпродспоживслужби надали лист з рекомендаціями, згідно якими встановлено табличку із забороною вживання даної води", – йдеться у дописі.

Така ситуація на думку багатьох експертів та міського голови, могла бути викликана хаотичною забудовою довкола міського озера.