Підприємиця розікрала понад 600 тис. грн, постачаючи неякісне вугілля до ліцею Надвірнянщини

Прикарпатські правоохоронці викрили 53-річну директорку місцевого приватного підприємства, яка привласнила бюджетні кошти під час постачання вугілля для ліцею на території Надвірнянського району.

Про це інформує поліція Івано-Франківської області, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Кримінальна схема чи недбальство?

У 2023 році між підприємством та одним із навчальних закладів Надвірнянського району було укладено договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб закладу.

Відповідно до умов договору паливне вугілля мало бути належної якості. Однак фігурантка свідомо здійснила постачання неякісного вугілля. Замовник, не перевіривши належним чином якість товару, підписав акти приймання вугільної продукції.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41