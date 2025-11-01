Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пояснив, що заборона руху у центральній частині міста стосується не лише електросамокатів та електровелосипедів, а й звичайних велосипедів. За його словами, рішення ухвалили через збільшення кількості випадків травмування пішоходів.
Про це Руслан Марцінків розповів у інтерв’ю сайту “Українські новини”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Що передувало
“Ми не заборонили самокати як явище, бо самокати — це не зло. Але ми заборонили пересування на електросамокатах та електровелосипедах у центрі міста. Це пішохідна зона, не пристосована для руху такого транспорту. Був випадок, коли на електровелосипеді збили дитину, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані. Це стало одним з основних факторів для ухвалення обмежень”, — пояснив Марцінків.
Він також додав, що Івано-Франківськ став першим містом, яке “на практиці вирішило проблему хаотичного пересування самокатів”. За словами мера, компанії з прокату відреагували на заборону — їхні електросамокати тепер автоматично вимикаються, якщо заїжджають у центральну частину міста.
“Такі випадки порушень я бачу, але їх стало значно менше. Це рішення дисциплінувало громадян. У цьому ж документі прописано, що і звичайним велосипедом також не можна користуватися в центрі міста. Ми ухвалили рішення для всіх видів транспорту”, — наголосив очільник міста.