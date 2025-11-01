Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пояснив, що заборона руху у центральній частині міста стосується не лише електросамокатів та електровелосипедів, а й звичайних велосипедів. За його словами, рішення ухвалили через збільшення кількості випадків травмування пішоходів.

Про це Руслан Марцінків розповів у інтерв’ю сайту “Українські новини”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Що передувало

“Ми не заборонили самокати як явище, бо самокати — це не зло. Але ми заборонили пересування на електросамокатах та електровелосипедах у центрі міста. Це пішохідна зона, не пристосована для руху такого транспорту. Був випадок, коли на електровелосипеді збили дитину, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані. Це стало одним з основних факторів для ухвалення обмежень”, — пояснив Марцінків. Нагадаємо, що Прокатні самокати вже не їздять середмістям Франківська, – Михайло Смушак Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Він також додав, що Івано-Франківськ став першим містом, яке “на практиці вирішило проблему хаотичного пересування самокатів”. За словами мера, компанії з прокату відреагували на заборону — їхні електросамокати тепер автоматично вимикаються, якщо заїжджають у центральну частину міста.