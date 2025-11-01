Із понеділка, 3 листопада, басейн «Посейдон» дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради знову відкриває свої двері для абонементних груп.

Від початку року “Посейдон” пройшов масштабну модернізацію. Завершено проєкт «Капітальний ремонт внутрішньої поверхні стін, стель, ферм та інших металевих конструкцій басейну, повідомляє Калуська міська рада.

Оновлено систему водопостачання та водонагріву — сучасні водяні насоси забезпечують надійний та комфортний обігрів води. Встановлено новий, потужніший за попередній, теплообмінник.

Цього року у “Посейдоні” реалізували і проєкт «Реконструкція внутрішніх мереж газопостачання». Капітальні ремонти, здійснені у рамках проєкту, забезпечать надійну повноцінну роботу басейну в осінньо-зимовий період.

"Займатися у басейні стане ще більш комфортно, адже придбано і встановлено спеціальні роздільні доріжки, щоб тренування стали ще більш безпечними та ефективними. Встановлено нову облицювальну плитку на віконних відкосах", – зазначають у дописі.

Загалом, цьогоріч на оновлення басейну «Посейдон» витрачено 2 818 554 гривні. Ці кошти залучено з місцевого бюджету та спеціального фонду ДЮСШ, що дало змогу зробити басейн комфортним і сучасним для всіх його відвідувачів.