Комунальники із КП «Муніципальна дорожня компанія» встановили ще одні обмежувальні стовпчики біля входу на Міське озеро зі сторони вулиці Гурика.

Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Як зазначив заступник міського голови Михайло Смушак, таке рішення — не найкраще з естетичної точки зору, проте найефективніше для захисту міського простору від незаконного паркування.

«Стовпчики — це недешеве рішення, адже вартує і монтаж, і подальше утримання. Але, на жаль, саме вони сьогодні є найнадійнішим способом зберегти зелені зони від авто», — пояснив Смушак.

Відтепер пішохідна доріжка та зелена зона біля озера будуть вільними від автомобілів.

Посадовець наголосив, що паркування на зелених зонах шкодить довкіллю, знищує траву, дерева й ґрунт, створює перешкоди для пішоходів, людей з інвалідністю та батьків з дитячими візками.