Комунальники із КП «Муніципальна дорожня компанія» встановили ще одні обмежувальні стовпчики біля входу на Міське озеро зі сторони вулиці Гурика.
Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Як зазначив заступник міського голови Михайло Смушак, таке рішення — не найкраще з естетичної точки зору, проте найефективніше для захисту міського простору від незаконного паркування.
«Стовпчики — це недешеве рішення, адже вартує і монтаж, і подальше утримання. Але, на жаль, саме вони сьогодні є найнадійнішим способом зберегти зелені зони від авто», — пояснив Смушак.
Відтепер пішохідна доріжка та зелена зона біля озера будуть вільними від автомобілів.
Посадовець наголосив, що паркування на зелених зонах шкодить довкіллю, знищує траву, дерева й ґрунт, створює перешкоди для пішоходів, людей з інвалідністю та батьків з дитячими візками.
«Кожен такий крок — це внесок у комфорт, доступність і красу нашого Івано-Франківська», — додав він.